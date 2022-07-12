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Из старых советских журналов: онлайн-курс Королевой растоптали

12 июля 2022 11:00
Из старых советских журналов: онлайн-курс Королевой растоптали

Известный музыкальный критик заявил, что не верит в эффективность интернет-марафона певицы.

В Сети не утихают обсуждения авторского онлайн-марафона, который не так давно запустила Наташа Королева. Певица обещает научить участников курса собственным приемам по сохранению красоты и здоровья, которые она разработала за много лет. Но не все верят ее заявлениям. Так, музыкальный критик Сергей Соседов просто растоптал курс Королевой и подобные марафоны других звезд. Он подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что принципиально не следует никаким статьям в интернете, зато верит советам из старых журналов, которые издавались в СССР. По его мнению, там были действенные способы оставаться надолго в прекрасной форме.

«То, что там пишет Королева, я еще сам расскажу», — заявил Соседов.

Напомним, ранее с критикой Королевой выступила блогер Лена Миро. Она усомнилась, что исполнительница действительно может эффективно помочь участникам марафона преобразиться. Миро заметила, что певица была не раз замечена за использованием фотошопа в соцсетях, поэтому у нее странные представления о красоте.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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