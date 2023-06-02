Из старушки в советскую Золушку за полчаса: секрет преображения оказался прост

Янина Жеймо осталась в истории кино главной Золушкой СССР. Роль юной сказочной героини она сыграла в 37 лет, но ее реальный возраст почти не заметен в картине. Создатели прибегали ко всем возможным мерам, чтобы омолодить уже зрелую Золушку. В них не было ничего сверхъестественного и муторного.

Фильм снимали в вечернее время суток, когда лицо актрисы выглядело не таким «помятым», как утром. Также приходилось играть со светом, чтобы не были заметны морщинки Жеймо и другие признаки солидного возраста. Кроме того, Янина специально худела для роли, чтобы выглядеть в кадре как хрупкая и миниатюрная девочка. Также операторы не забывали о выгодных ракурсах, а гримеры — о минимальном макияже, который не бросается в глаза.

А еще «старушку» Жеймо хорошо уравновешивал ее партнер Алексей Консовский, сыгравший Принца. Актер тоже не был юнцом — к моменту съемок ему исполнилось 34 года.

Единственное, что роднило Жеймо с Золушкой, — это крохотная ножка. Актриса носила обувь 31-го размера. Хрустальные туфельки, в которых она появилась в фильме, были изготовлены специально для нее.