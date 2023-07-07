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Из старика в брутала: Киркоров после преображения похож на 25-летнего парня

7 июля 2023 12:35
Из старика в брутала: Киркоров после преображения похож на 25-летнего парня

Певец прислушался к мольбам поклонников.

Филипп Киркоров слов на ветер не бросает. Артист обещал фанатам кардинально преобразиться. И уже похвастался результатом.

Не так давно певец побывал на операционном столе. При помощи пластического хирурга поп-король отечественной эстрады стал обладателем идеального пресса. Вдобавок к этому бывший супруг Пугачевой заметно похудел.

Теперь же Филипп Бедросович показал в соцсетях снимок, на котором его узнать. Сменив стрижку, звезда превратился из старика в брутала. «Новый я», — подписал фото Киркоров, который стал похож на 25-летнего парня.

Из старика в брутала: Киркоров после преображения похож на 25-летнего парня

Подписчики захлебнулись от восторга, увидев помолодевшего исполнителя. Многие порадовались тому, что он прислушался к просьбам фанатов избавиться от седой бороды и волос.

«Всем бы мужчинам взять пример с твоего образа», «Ну вот же! Нормальный мужик!», «Как вам идет такая стрижка. Стильно очень», «Филипп, вы секси»,

— написали в комментариях фолловеры.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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