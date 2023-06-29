Из советского фильма вырезали все сцены с Тереховой: причина обескуражит

В советское время Маргарита Терехова считалась одной из лучших актрис. Она блистала в нашумевшей картине «Д’Артаньян и три мушкетера» и культовой ленте Тарковского «Зеркало». Многогранный талант актрисы ценили многие режиссеры, но однажды она столкнулась с полным пренебрежением в свой адрес.

В середине 70-х на экраны вышел фильм «Москва, любовь моя». В главных ролях снялись Олег Видов и японская артистка Комаки Курихара. В первом варианте ленты было немало сцен с Тереховой, которая сыграла любимую девушку ключевого героя. Однако по сюжету в их отношения вклинивается японская балерина и переманивает мужчину к себе. Так завязывается красивый роман.

Однако этот поворот категорически не понравился влиятельным продюсерам из Японии, ведь такой поступок порочил главную героиню. Режиссер Александр Митта был вынужден убрать все эпизоды с участием Тереховой, что стало началом их многолетней вражды. Кроме того, Маргарита Борисовна потом нелестно отзывалась и о Комаки, по косвенной вине которой все это и произошло.