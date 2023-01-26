Из служанки в госпожу: в этой роскошной женщине никто не узнает Дайе-хатун (фото)

Преданную и ответственную Дайе-хатун в сериале «Великолепный век» сыграла Сема Кечик. Она полюбилась зрителям, но многие из них тогда посчитали женщину очень старой. Хотя на момент съемок ей было всего 46 лет.

Отчасти это было заслугой гримеров и костюмеров, которые не смогли подчеркнуть достоинства ее фигуры и внешности. Но и сама актриса в то время была не так привлекательна, как сейчас.

С момента премьеры знаменитого турецкого сериала артистка заметно похорошела и теперь сама могла бы сыграть величественную валиде-султан. Сема Кечик сбросила несколько лишних килограммов и изменила свой стиль. Сегодня каждый ее наряд отличается элегантностью и утонченностью. А яркий, но при этом не вульгарный макияж женщины дополняет ее роскошные образы, которыми она все чаще радует своих поклонников.

Благодаря новому имиджу 58-летняя артистка выглядит гораздо моложе и привлекательнее.