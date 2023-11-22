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Киноафиша Статьи Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке

Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке

22 ноября 2023 20:30
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке

Такие ляпы иногда на пользу.

Первый легендарный «Киевский» торт был выпечен в 1956 году на киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Есть несколько версий о том, как родился рецепт этого торта.

Согласно одной из них, практиканты, забывшие оставить яичные белки без присмотра, придумали рецепт коржей из «сквашенного белка». Однако это невероятно, так как белки не могут скваситься.

Другая версия гласит, что рецепт был разработан молодой ученицей директора фабрики Константина Петренко — Надеждой Черногор. Она работала на производстве, провалившись на экзаменах в медицинский вуз, и после нескольких неудачных попыток, наконец, придумала свой рецепт торта.

Однако на самом деле окончательный рецепт торта был разработан в 1973 году двумя технологами-кондитерами Анной Курило и Галиной Фастовец-Калиновской. Именно они считаются авторами рецепта торта «Киевский».

Фото: Кадр из фильма «Тост» (2010)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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