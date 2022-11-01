Из сказочного принца в деревенщину: самого красивого Питера Пэна теперь не узнать

Джереми Самптер уже в 13 лет стал знаменит на весь мир, сыграв Питера Пэна в одноименном фильме режиссера П. Дж. Хогана. Его называли «мальчиком со сказочной внешностью» и прочили большое будущее на съемочных площадках «фабрики грез». А смелость молодого актера поражала даже его видавших виды партнеров по площадке: несмотря на многочисленные травмы, Джереми упорно стремился сам выполнять все трюки, не прибегая к помощи каскадеров.

После роли Питера Самптер решил, что ему не следует становиться заложником одной роли, и принялся упорно предлагать себя режиссерам в других проектах. Самая известная за последние годы его роль — это, пожалуй, оператор Джейкоб Ходжес в картине «Идеальный шторм». В остальном Джереми предлагали играть только второстепенных персонажей в фильмах и сериалах.

Возможно, причиной этого является то, что 33-летнего актера зачастую сравнивают с «реднеком». На американском сленге это означает простого жителя глубинки, фактически деревенщину. Но Самптер не обращает на это внимание, будучи занят упорной работой и почти не оставляя себе времени на личную жизнь.