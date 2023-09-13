Из сказочного лебедя в белую ворону: Волочкова в молодости была жуть как хороша

Сегодня у Анастасии Волочковой сомнительная репутация в шоу-бизнесе. Любительница скандалов, шпагатов и обнаженных фото давно перестала пользоваться уважением у зрителей и коллег. Масло в огонь подливают вредные привычки экс-балерины и ее сомнительные модные решения.

Однако Волочкова была такой не всегда. В Большом театре танцовщица считалась признанной красавицей. Изящные черты лица, пухлые губы, пронзительные голубые глаза, стройная фигура и модельный рост — неудивительно, что привлекательную девушку боготворили сильные мира сего.

Но после ухода из балета с Анастасией Волочковой произошли разительные перемены. Неаккуратный татуаж, чересчур яркий макияж, прилизанная прическа и наряды в стиле 2000-х — вот ее нынешний облик. Поклонники с грустью отмечают, что в светской львице давно умер прекрасный лебедь.