Из серой мышки в накачанную силиконом куклу: преображение этой пацанки вызывает неоднозначные эмоции

Джесси Банни провела свое детство в сельской местности и воспитывалась в достаточно консервативной среде. Ее родители не оценили заинтересованность косметикой и красивыми нарядами. Кроме того, папа с мамой запретили дочке играть в куклы. После этого девочка решила сама стать барби.

Она не отличалась привлекательной внешностью поэтому, окончив школу и уехав в Австрию, девушка сразу решила воплотить свои фантазии в реальность. На деньги родителей она увеличила грудь и захотела большего. Джесси изменила контур лица, увеличила губы, сделала липосакцию и ботокс.

Все это стоило ей чуть больше 24 тысяч фунтов стерлингов.

Из застенчивой девушки она превратилась в настоящую силиконовую барби. Ей изменения не остались без внимания, и она получила титул подростка с самыми большими имплантами в Европе.

Подписчики Джесси до сих пор не могут определиться, пошли ли все изменения ей на пользу или сделали только хуже.