Из секты на стол хирурга: что стало с исполнительницей хита «Мальчик мой»

Имя певицы Светланы Владимирской Россия узнала в девяностые годы после успеха песни «Мальчик мой». Но уже вскоре после этого она внезапно покинула сцену, отправившись в Красноярский край, где примкнула к знаменитой секте Виссариона. Как признавалась сама Светлана, туда ее привел духовный поиск.

За 20 лет, проведенных в общине Виссариона, у Владимирской родилось четверо детей, а сама она четырежды выходила замуж — об этом журналистам рассказывала ее близкая подруга, артистка Светлана Лазарева.

Некоторое время назад певица перестала выходить на связь, чем весьма обеспокоила своих родных и друзей. Но, как рассказала ее соседка по общине, все дело было в том, что Владимирская попала в больницу Красноярска из-за своих давних проблем со здоровьем.

Журналисты смогли выяснить у врачей, что Светлану госпитализировали туда с диагнозами «кишечная непроходимость» и «коронавирусная инфекция». В итоге певице пришлось делать операцию.

Позднее и сама Владимирская все-таки вышла на связь, поблагодарив всех, кто переживал за нее и ее состояние здоровья. Певица подчеркнула, что сейчас у нее уже все хорошо, а также передала «низкий поклон» оперировавшим ее хирургам.