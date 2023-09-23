Из секс-символа в забавного пухляша: без фирменных усов Валерий Меладзе неузнаваем

Валерий Меладзе — уникальный феномен в российском шоу-бизнесе. Под его песни зажигают как девчонки, так и их мамы, а иногда даже бабушки. И все без исключения мечтают о нем, об эффектном мачо.

Первая жена артиста Ирина в одном из интервью призналась, что женщины буквально висли на ее муже. Вместе с ним невозможно было даже спокойно поужинать в ресторане. Все внимание посетительниц заведения тут же переключалось на певца.

Можно долго гадать, в чем главный секрет такого успеха у противоположного пола. Но стоит только взглянуть на архивные фото звезды, как становится ясно, что дело тут вряд ли во внешности.

Это сегодня музыкант носит седые усы, которые делают его солидным мужчиной. Но прежде Меладзе обходился без густой растительности на лице. И без нее он выглядел не как секс-символ, а как забавный пухляш с длинным носом.