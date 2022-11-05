Из секс-символа в грузного дедушку: как за 30 лет изменился Владимир Пресняков

В молодости Владимир Пресняков-младший был миловидным парнем с роскошной шевелюрой пшеничного цвета. В него были влюблены миллионы девушек, завоевал Пресняков и сердце дочери Примадонны – Кристины Орбакайте. Но слава секс-символа осталась в прошлом: сейчас Владимир Пресняков примерный семьянин, изменился он и внешне.

Пресняков сделал короткую стрижку, избавившись от своих длинных волос.

Также артист явно постарел и утратил свою юношескую миловидность. Но удивляться здесь нечему – ведь Преснякову уже 54 года. Да и к чему ему любовью юных поклонниц, если рядом такая красавица, как Наташа Подольская, и сыновья – Артемий и Иван?