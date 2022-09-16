Из секс-символа в главного скандалиста: как изменился Никита Джигурда за 20 лет

Имя Никиты Джигурды в последнее время упоминается в СМИ исключительно в связи с разного рода скандалами. Однако так было далеко не всегда. Когда-то эпатажный артист блистал на экране и пользовался любовью поклонников.

Наибольшую известность актеру принес фильм «Любить по-русски», после выхода которого Джигурда стал настоящим секс-символом. Звезду забрасывали любовными письмами, его талантом и красотой восхищались.

Однако затем артист отодвинул кинематограф на второй план и нашел другой источник заработка. Все чаще Никиту стали замечать в ток-шоу, где обсуждались скандалы с его участием. Не будет преувеличением сказать, что за прошедшие 20 лет из секс-символа Джигурда превратился в главного скандалиста страны.

Публику артист удивлял самыми разными выходками: то он снимал на видео роды своей жены Марины Анисиной и делал их достоянием общественности, то на глазах у всех целовался с балериной Анастасией Волочковой. Впрочем, актер уверяет всех в том, что на самом деле его эпатаж — это четко спланированные акции, которые хорошо оплачиваются.