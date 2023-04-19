Из секс-символа СССР в колхозники: куда пропал красавчик-актер на пике славы

Александр Мартынов стал знаменит в 70-х. Актер завораживал не только своей блестящей игрой, но и привлекательной внешностью. Зрительницы не могли насмотреться на его безупречное лицо и точеные черты, а его бархатный голос буквально гипнотизировал. Однако на самом пике славы Мартынов ушел из кино и театра.

Актер «завязал» с карьерой в 90-х.

По слухам, Александру Сергеевичу не нравилось, что главные роли в театре доставались молодым артистам. Он на тот момент был главной звездой сцены, а постановки с его участием собирали аншлаги. На спектакли с актером приезжали даже из других городов. Но режиссеры словно забыли о былых заслугах Мартынова.

После завершения карьеры звезда картин «Совесть» и «Антонина Брагина» вместе с женой обосновался в деревне. Мартынов с головой ушел в сельское хозяйство, завел кур и коров. Сегодня актеру 74 года, и он по-прежнему живет на своей любимой даче. Так один из секс-символов советского кино превратился в обыкновенного колхозника. Но самого Александра Сергеевича это ничуть не смущает.