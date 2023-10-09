Из секс-символа — в бабулю: разбитая инсультом Кондулайнен объяснила свою пропажу

Елена Кондулайнен три года назад перенесла инсульт. Несмотря на плачевное состояние, она была на связи с коллегами из «Театра Луны». Но вдруг пропала с радаров.

Знаменитость перестала отвечать на звонки. Актерскую карьеру, которую пришлось поставить на паузу из-за страшного недуга, так и не возобновила. В СМИ забили тревогу, публикуя материалы о том, что звезда бесследно пропала.

Чтобы успокоить общественность, артистка дала небольшое интервью журналистам, где объяснила свою пропажу.

«Я восстанавливаюсь после болезни», — призналась она в беседе с «Комсомольской правдой».

Завистники ликуют: из секс-символа 90-х блондинка превратилась в немощную бабулю. На самом же деле все не так плохо. Елена Ивановна действительно пока не может появиться на сцене или на съемочной площадке. Зато сейчас она много путешествует, не так давно побывала на Кубе и в Тунисе. Актриса занимается своим здоровьем, не теряя надежды на то, что совсем скоро вернется в строй.