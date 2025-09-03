Меню
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»

3 сентября 2025 09:54
Как и мы думали, что просто заменили актера? А вот и нет.

Если пересматривать фильмы о Гарри Поттере подряд, смена образа профессора Флитвика бросается в глаза мгновенно. В первых двух частях — милый книжный старичок с бородкой и добрыми глазами.

Начиная с «Узника Азкабана» — вдруг щеголь, с усами, в строгом костюме и с каре, как у Николая Гоголя, только ростом ниже из-за крови гоблинов. Давайте разберёмся, что произошло.

Один актёр, два персонажа

Главного по заклинаниям сыграл Уорвик Дэвис — тот самый, что исполнил главные роли в «Лепреконе», играл эвоков в «Звёздных войнах» и Никабрика в «Хрониках Нарнии».

Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»

В первых двух фильмах режиссёр Крис Коламбус придерживался книжного канона. Его Флитвик — это классический профессор чародейных наук: низкий, бородатый, слегка рассеянный, но добродушный. Грим занимал четыре часа: парик, борода, складчатое лицо и старческий образ.

Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»

«Узник Азкабана»: путаница началась здесь

В третьем фильме режиссёр Альфонсо Куарон решил освежить атмосферу Хогвартса. В изначальном сценарии Флитвика не было вовсе.

Но Куарону нравился Дэвис, и он предложил актёру сыграть дирижёра хора в эпизодической сцене.

Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»

Для этого образа придумали новый внешний вид:

  • строгий чёрный костюм,
  • круглые очки,
  • усики и смешной парик.

В титрах третьего фильма персонаж значился как «волшебник», а не профессор Флитвик. По задумке Куарона, это был совсем другой человек, который руководил хором. Но все зрители решили, что это просто профессор обновил имидж.

Майк Ньюэлл всё перепутал

Когда за «Кубок огня» взялся Майк Ньюэлл, он решил оставить именно этот образ, посчитав дирижёра хором Флитвиком. Сам актер решил не спорить с режиссером и в итоге зрители получили нового Флитвика — молодого, энергичного и узнаваемого уже без тяжёлого грима.

Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»

Сам Дэвис после признавался, что он был за смену имиджа: с «дирижёрским» обликом он проводил в кресле гримёров не больше 20 минут, вместо прежних четырёх часов.

Образ профессора изменился случайно. В третьем фильме его косвенно не было, но из-за постоянных замен режиссеров, вышла путаница и канон изменился. А вы знали, что в «Узнике Азкабана» был не Флитвик? Лично мы нет.

Кстати, Уорвик Дэвис параллельно играл ещё и гоблина Крюкохвата — его можно увидеть в последних фильмах, но уже под тоннами грима. В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
