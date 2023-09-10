«Из себя вывела»: дочь поведала о безжалостных побоях Пугачевой

Алла Пугачева впервые стала мамой, когда ей было 22 года. В то время артистка постоянно была на гастролях и не могла уделить все время подрастающей Кристине. И из-за этого их встречи нередко заканчивались ссорами.

Так, по словам Орбакайте, в детстве она провела несколько недель на отдыхе с матерью в Юрмале. И если в первые дни между ними после долгой разлуки было полное взаимопонимание, то потом начались многочисленные конфликты. И однажды они так сильно поругались, что Пугачева не выдержала и начала швыряться в дочь предметами. Лишь чудом Орбакайте удалось увернуться и не остаться покалеченной.

«Это был грандиозный скандал... Короче, вывела я ее из себя», — рассказала певица «Московскому комсомольцу ».

Пугачева же запомнила конфликт. И в течение многих лет припоминала Орбакайте ту ссору и другие серьезные разборки.