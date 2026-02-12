Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из русской версии «Великолепного века» вырезали ключевой для судьбы Хюррем момент — и это многое объясняет

Из русской версии «Великолепного века» вырезали ключевой для судьбы Хюррем момент — и это многое объясняет

12 февраля 2026 11:21
Из русской версии «Великолепного века» вырезали ключевой для судьбы Хюррем момент — и это многое объясняет

Туркам тоже далеко не все показывали.

«Великолепный век» смотрели миллионы, цитировали на форумах и разбирали по кадрам. Но даже самые преданные фанаты не видели картину целиком. Потому что часть правды отсекли еще создатели — слишком страшную, чтобы вписывать в историю великой любви. А часть потерялась по дороге в Россию.

Начнем с того, что не показали никому.

В сериале Сулейман умирает красиво: шатер, мысли о Хюррем, камера отъезжает — зрители рыдают. В реальности его тело тайно вскрыли, забальзамировали, нарядили в парадные одежды и несколько недель возили на коне по военному лагерю.

Армия думала, что султан жив и командует. А он уже разлагался внутри расшитого кафтана. Создатели знали эту историю, но снимать не стали. Романтический герой и труп на лошади — слишком разное кино.

А вот чего не увидели только мы. В турецкой версии после возвращения из плена Хюррем показывали не разгневанной, а разбитой. Ночные кошмары, отрешенный взгляд, паника от резких звуков.

Из русской версии «Великолепного века» вырезали ключевой для судьбы Хюррем момент — и это многое объясняет

Она не сразу стала железной леди — сначала она просто пыталась прийти в себя. Именно эти сцены объясняли, откуда в ней взялась жестокость. В русскую адаптацию эти кадры почти не попали.

Медленные, тяжелые, молчаливые моменты вырезали под рекламные блоки и динамичный монтаж. Плюс решили, что Хюррем-султан интересна всем как уверенная и опасная женщина, которая не можеть просыпаться в холодном поту от страха.

Зрители, которые натыкаются на телевизионный формат время от времени, не очень довольны такими вольностями.

Я смотрела сериал два раза. Первый раз мне понравилось больше. Второй раз посмотрела через несколько лет и с удивлением не увидела некоторые сцены. Как-то не то стало. Зря их вырезали.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Я буду падать, падать и падать… Но когда я встану — тест придется пройти: кто из героев «Великолепного века» сказал 6 этих цитат Я буду падать, падать и падать… Но когда я встану — тест придется пройти: кто из героев «Великолепного века» сказал 6 этих цитат Читать дальше 24 мая 2026
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Читать дальше 26 мая 2026
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец» 17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец» Читать дальше 26 мая 2026
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом» HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом» Читать дальше 26 мая 2026
Настоящий юрист разобрал суд в «Магической битве»: «авторы накосячили», но адвокату все равно зашло Настоящий юрист разобрал суд в «Магической битве»: «авторы накосячили», но адвокату все равно зашло Читать дальше 25 мая 2026
Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Читать дальше 25 мая 2026
Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Читать дальше 25 мая 2026
Жеглова и Шарапова помнят все, а вот эти реплики узнают единицы: тест по «Месту встречи» оказался коварнее, чем кажется Жеглова и Шарапова помнят все, а вот эти реплики узнают единицы: тест по «Месту встречи» оказался коварнее, чем кажется Читать дальше 25 мая 2026
На Руси эти 2 продукта не ели ни под каким предлогом: сейчас «собачьи яйца» и кое-что еще есть почти на каждой кухне На Руси эти 2 продукта не ели ни под каким предлогом: сейчас «собачьи яйца» и кое-что еще есть почти на каждой кухне Читать дальше 24 мая 2026
«Командовать парадом буду я», а тест проходить вам: хорошо ли вы знаете «12 стульев» Гайдая? «Командовать парадом буду я», а тест проходить вам: хорошо ли вы знаете «12 стульев» Гайдая? Читать дальше 24 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше