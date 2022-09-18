Из русской официантки в пропавшую принцессу: что известно о простой девушке из глубинки, «отхватившей» настоящего монарха

Красавица Наталья Алиева работала простой официанткой в белорусском отеле «Минск», пока однажды ее не заприметил арабский шейх. Шейх Саид бен аль-Мактум, член правящей в ОАЭ семьи, приехал в Беларусь на турнир по стендовой стрельбе. Между молодыми людьми проскочила искра – и они заключили брак прямо в отеле. После замужества Наталья отправилась вместе с мужем на его родину.

Но жизнь Золушки оказалась далека от сказки. Наталья стала лишь второй женой шейха – от первой супруги у Саида бен аль-Мактума уже было пятеро детей. В 2015 году муж огорошил Наталью тем, что завел себе еще одну супругу – спортсменку из Азербайджана Зейнаб Джавалды.

Бывшая официантка Наталья все еще живет в Эмиратах. Судя по редким кадрам в соцсетях, она сильно постарела – и от былой красоты не осталось и следа.