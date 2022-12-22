Из родинки выросла опухоль весом 12 кг: россиянка показала последствия болезни

Виктория Колигова обнаружила на своей руке кровоточащую родинку. Женщина отправилась на осмотр к врачам, которые диагностировали у нее злокачественную опухоль. А три года назад она начала резко увеличиваться в размерах.

Сегодня локоть левой руки Виктории весит 12 килограммов, а в обхвате составляет 94 сантиметра. Из-за такого объема женщина не может заниматься домашними делами, ей даже тяжело стоять и спать. При этом ситуация только ухудшается, ведь опухоль продолжает расти.

Влияет новообразование и на ее личную жизнь. Как признается Виктория, она была вынуждена передать все домашние дела своему супругу Давиду, что едва не разрушило их брак. А ее дочери начинают стесняться внешности мамы, хотя и не говорят в открытую об этом.

В поисках лечения Виктория даже отправилась на телевидение. Специалисты признались, что не смогут сделать операцию и вырезать опухоль — настолько это опасно, но отправили ее на лимфодренажный массаж. По словам медиков, эта процедура поможет уменьшить руку до нужных размеров, а после онкологи попытаются справиться с раком.