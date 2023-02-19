Из роддома в КГБ: вы упадете, узнав о дальнейшей судьбе Юры из ленты «Дети Дон Кихота»

Артист предпочел не связывать свою жизнь с кинематографом.

Андрей Бельянинов попал на советские экраны еще в детстве. Именно он исполнил роль Юры Бондаренко в картине «Дети Дон Кихота» Евгения Карелова. Артист отлично справился с поставленной задачей, но киноопыт не повлиял на выбор его будущей профессии.

Как оказалось, после окончания школы он поступил в Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и, окончив его, отправился на службу в КГБ. Там он провел несколько лет и даже был сотрудником посольства в ГДР.

В 90-х бывший артист решил оставить госслужбу и занялся банковским делом. Однако уже спустя десять лет он вернулся. Бельянинов возглавлял Федеральную службу по оборонному заказу и Федеральную таможенную службу, а также — Евразийский банк развития.

Сегодня Бельянинову уже 65 лет, но он не собирается на пенсию. Экранный Юра Бондаренко трудится генеральным секретарем «Ассамблеи народов Евразии» и помогает компаниям континента сотрудничать и развивать свои идеи.