Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту

Хотя последние пара фильмов из приключенческой франшизы «Индиана Джонс» уже не были такими успешными, как самые первые части, даже с ними все могло быть еще хуже — из-за отсутствия одного из самых интересных персонажей.

Так, «Индиана Джонс и Колесо судьбы» приобрел так себе репутацию еще на этапе начала производства, когда стало известно, что снимать его будет не создатель всех остальных фильмов Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд.

В какой-то момент, незадолго до начала съемок, первоначальную задумку Спилберга решили кардинально поменять, а из сюжета выкинуть множество важных деталей, в том числе и любовную линию самого Индианы Джонса — к счастью, Спилберг этот вопрос быстро решил.

Из «Индианы Джонса и Колеса судьбы» почти убрали Мэрион Рэйвенвуд

Об этом недавно рассказала актриса Карен Аллен, которая играла героиню во всех фильмах франшизы начиная с самого первого, «В поисках утраченного ковчега». По словам Аллен, она должна была вернуться к роли возлюбленной Индианы Джонса и в пятом фильме, который изначально планировал снимать сам Спилберг — однако затем его планы изменились, а руководство передали Мэнголду.

В итоге все пошло совсем не по плану, когда последний переиначил оригинальный сценарий и подстроил его под собственное видение, полностью убрав Мэрион Рэйвенвуд из сюжета — тогда актриса забила панику, сказав режиссеру, что он совершает огромную ошибку.

Аллен решила не сдаваться и написала письмо Стивену Спилбергу и продюсеру фильма Кэтлин Кеннеди — она же и взяла дело в свои руки, пообещав Аллен исправить ситуацию и снова «вписать» ее героиню в сюжет. Тем не менее, все получилось не совсем так, как и планировалось изначально, а актрисе досталось куда меньше реплик, чем было в оригинальном сценарии.

«Индиана Джонс и Колесо судьбы» — один из самых провальных фильмов франшизы

Предрекло ли судьбу картины решение Спилберга остаться в стороне или же повлияло что-то другое, но «Колесо судьбы» определенно точно занимает последнее место в списке любимчиков среди фанатов «Индианы Джонса».

С бюджетом в почти баснословные 400 миллионов долларов «Колесо судьбы» заработало в прокате всего 384 миллиона, став одним из самых дорогих фильмов в истории и одновременно одним из самых провальных проектов последних лет.

К слову, в Disney уже ходят разговоры о возможном перезапуске «Индианы Джонса» — о том, почему это хорошие новости даже для самых больших критиков ремейков, мы рассказывали здесь.