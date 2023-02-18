Из простушки в секс-бомбу: как деньги и слава изменили внешность Анастасии Ивлеевой

убличный образ жизни накладывает на любую знаменитость некоторую ответственность. В том числе и за свой внешний вид. Известные люди, вне зависимости от рода деятельности, должны выглядеть стильно и презентабельно. Но чтобы добиться такого результата, иногда им приходиться проделать над собой огромную работу.

Настя Ивлеева тоже прошла этот путь. Сейчас некоторые считают ее одной из главных красоток страны, которая не боится экспериментировать со своим внешним видом.

Блогерша меняет цвет и длину волос, носит откровенные наряды с яркой расцветкой и выкладывает на своей страничке даже фото в белье.

Но до популярности бывшая ведущая программы «Орёл и решка» ни чем не выделялась из толпы. У девушки были длинные волосы, которые она собирала в неопрятную причёску с невероятным начёсом. А ее стиль был далёк от образов из глянцевых журналов. Более того, на снимках юной Насти можно заметить, что она совершенно не умела сочетать вещи.