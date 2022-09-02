Из примера для миллионов в уголовника: как закончил жизнь Миша Поляков из «Кортика»

Сергей Шевкуненко стал звездой экрана в 14 лет, воплотив роль идейного пионера Миши Полякова в фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица». Талант юного актера высоко оценили многие советские режиссеры и зрители, но, как оказалось, ему не суждено было стать звездой.

Когда мальчику было четыре года, от рака умер его отец. Несчастье очень сильно сказалось на будущем актере, поэтому он перестал слушаться мать и регулярно оказывался в детской комнате милиции. К окончанию восьмого класса он отказался продолжать обучение и уже не хотел заниматься актерской профессией, несмотря на успех.

В итоге в 1976 году он получил свой первый срок. Шевкуненко осудили за очередную драку и отправили на один год в детскую исправительно-трудовую колонию. Там он получил образование и после освобождения устроился на работу, но все равно продолжал вести криминальный образ жизни. Уже бывший актер вновь и вновь оказывался в тюрьме и выходил из нее уже криминальным авторитетом. За несколько лет на свободе Шевкуненко удалось создать преступную группировку, которая контролировала район Мосфильмовской улицы в Москве.

Скончался звезда «Кортика» на 36-м году жизни. На него с матерью было совершено нападение, в результате которого оба скончались на месте.