Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов

Исполнителя роли не стало слишком рано — ему было всего 43 года.

Фильм «Приключения Электроника» в конце 70-х стал настоящим феноменом. Миллионы мальчишек мечтали о друге-роботе, девчонки влюблялись в близнецов Торсуевых, а песни из картины звучали из каждого окна.

Наряду с главными героями там блеснули и второстепенные персонажи. Среди них был и Корольков — заводной мальчишка с хитрой улыбкой.

Как Корольков стал звездой

Исполнителя роли Королькова нашли случайно. 10-летний Максим Калинин никогда не учился актёрскому мастерству — его на пробы привела мама. Он моментально понравился съёмочной группе, и хотя в фильме его голос дублировала актриса Татьяна Канаева, экранный образ получился ярким и запоминающимся.

Съёмки он воспринимал как игру, а после премьеры проснулся знаменитым: его знали и взрослые, и дети по всей стране. Казалось, перед ним открыта актёрская карьера, но Максим быстро понял — кино его не привлекает. После «Электроника» он появился лишь в фильме «Конь белый» и ушёл из профессии.

Калинин выбрал карьеру финансиста

Вместо кинематографа Калинин окончил школу. После школы — армия в составе Группы советских войск в Германии, затем поступление на экономический факультет МГУ.

И именно здесь он нашёл себя. Максим оказался блестящим финансистом: работал в инвестициях, возглавлял «НИКойл», входил в советы директоров крупных компаний. Он участвовал в разработке ключевых документов для рынка ценных бумаг — правил, которые действуют и сегодня.

В личной жизни тоже всё складывалось: дочь от первого брака, сын от второго, крепкие связи с семьёй, тёплые воспоминания о юности и коллегах по фильму. Казалось, его судьба удалась во всём.

Трагический финал

Тем неожиданнее прозвучала новость: 1 декабря 2011-го Максим Калинин ушёл из жизни в 43 года, оставив записку с просьбой никого не винить. В этот день он собирался лететь к жене и сыну в Португалию, а вскоре планировал отметить совершеннолетие своей дочери, ради которого готовил праздник.

Почему успешный и востребованный человек решился на этот шаг — до сих пор остаётся загадкой. Следствие так и не раскрыло все обстоятельства, оставив вокруг истории множество вопросов. А родные и друзья не верят, что он мог добровольно уйти из жизни.

