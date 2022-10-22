Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из преступника в легенду советского кино: какой постыдный секрет скрывал ото всех Савелий Крамаров

Из преступника в легенду советского кино: какой постыдный секрет скрывал ото всех Савелий Крамаров

22 октября 2022 15:15
Из преступника в легенду советского кино: какой постыдный секрет скрывал ото всех Савелий Крамаров

Не зря он сыграл уголовника.

Актер Савелий Крамаров получил всесоюзную славу после премьеры фильма «Джентльмены удачи». В картине Крамаров сыграл сбежавшего из тюрьмы преступника Косого, искавшего сокровище вместе с другими заключенными. Персонаж был близок Крамарову, ведь в молодости он и сам успел побывать в местах не столь отдаленных.

Будущий артист нелегально скупал иконы в разрушенных церквях, а позже отправлял их контрабандой за границу.

Савелия Крамарова поймали – и предъявили ему обвинение в контрабанде. Крамаров провел за решеткой всего несколько дней, а после освобождения больше не попадал в поле зрения правоохранительных органов и сделал успешную карьеру в кино.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video