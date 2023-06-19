Из представительниц этих знаков Зодиака получаются ужасные тещи: лучше узнать заранее

Напряженные взаимоотношения между зятьями и тещами давно стали поводом для множества шуток и подколов. Но смех смехом, а когда жизнь в одной квартире с невыносимой “второй мамой” превращается в ад, нужно что-то с этим делать. Да, бывает, что теща и зять живут душа в душу и действительно проникаются друг к другу родственными чувствами, но гораздо чаще все наоборот. Астрологи выяснили, что самые конфликтные тещи появляются на свет под определенными знаками зодиака. Гороскоп поможет понять, чего ждать от новой родственницы.

Овен

Женщина, рожденная под огненным знаком - это настоящий вулкан страстей. Если в молодости дама-Овен могла направить свою энергию в другое русло на работе, в отношениях или занимаясь любимым хобби, то с возрастом варианты активности сокращаются. Весь негатив она вымещает на родственниках.

Теща, появившаяся на свет под этим знаком, может вредить зятю просто для того, чтобы развлечься, посмотреть на его реакцию.

А уж когда дело дойдет до серьезных конфликтов, то женщина-Овен покажет себя во всей красе. Замечания, которые она отпустит в адрес избранника дочери, будут поистине ядовитыми.

Рак

Теща-Рак на первый взгляд кажется настоящим подарком - улыбчивая, гостеприимная, доброжелательная. Однако со временем зять поймет, что это маска, под которой представительница знака прячет холодность, отстраненность и желание всецело руководить семьей - не только своей, но и молодоженов.

“Я знаю, как будет лучше”, - заявляет уроженка водного знака, в очередной раз вмешиваясь в отношения между зятем и дочерью.

В конфликтных ситуациях она демонстративно принимает сторону своего чада, даже если объективно та не права. Еще теща-Рак будет активно настаивать дочурку против супруга.

Скорпион

“Железная леди”, - такое прозвище носит в семье представительница водного знака. На людях теща-Скорпион всегда вежлива и учтива с новым членом семьи, а когда они остаются наедине, делает вид, что его попросту не существует.

На реплик со стороны зятя отзывается с неохотой, держит дистанцию.

Уроженка этого знака сделает все возможное для того, чтобы выжить зятя из дома, а желательно и из жизни семьи. Как истинный манипулятор, она будет нажимать на болевые точки, игнорировать, обесценивать мнение и чувства избранника дочери. Чтобы вытерпеть все стадии ее придирок, нужно обладать железными нервами.