Из представительниц этих знаков Зодиака получаются ужасные свекрови

После свадьбы количество родни увеличивается, но, к сожалению, не всегда это приносит радость обеим сторонам. Народная молва породила массу шуток про непростые взаимоотношения тёщи и зятя, но иногда от них не отстают и свекровь с невесткой. Тут уж как повезет: мама горячо любимого мужа может оказаться радушной и обаятельной, а может обернуться коварной манипуляторшей, которая спит и видит, как бы сжить новоиспеченную родственницу со свету. Астрологи рассказали, что вычислить невыносимую свекровь можно по знаку зодиака, и вот с кем невесткам стоит держать ухо востро.

Овен

Представительница огненного знака станет держать невестку в ежовых рукавицах. Свекровь-Овен - истинная хозяйка в своем доме, и если молодым привалит счастье проживать в одной квартире со старшим поколением, придется следовать установленным ею правилам. Нарушений дама-Овен не терпит и не прощает.

Справедливости ради, уроженка этого знака не станет тайком вредить невестке или распускать про нее сплетни.

Если свекрови-Овну что-то придется не по нраву, она выскажет претензии прямо. Другое дело, что резкие формулировки вряд ли обрадуют невестку, привыкшую к куда более мягкому обращению.

Рак

На первый взгляд свекровь-Рак кажется идеальной: и вкусностей к приходу молодых напечет, и билеты на какое-нибудь мероприятие в подарок преподнесет… Одна лишь беда - все это представительница знака делает исключительно ради сына и с учетом его интересов, про невестку - молчок.

Свекровь, рожденная под этим водным знаком, души не чает в своем чаде.

Она непременно станет ревновать сына к невестке, даже если та совершенно не претендует на единоличное владение сокровищем и не препятствует встречам. Женщина-Рак не любит новую родственницу, и хоть виду не показывает, это ясно чувствуется по ее поведению.

Скорпион

Тяжелой будет доля невестки, который выпадет жить под одной крышей со свекровью-Скорпионом. Представительница водного знака - точная копия Миранды Пристли из “Дьявол носит Prada”, холодная, высокомерная и невероятно требовательная. Порой кажется, что она путает невестку с прислугой.

Если избранница сына совершит какой-то промах, свекровь-Скорпион не станет ругать на чем свет стоит, но ее молчание будет выразительнее любых слов.

В доме представительницы этого знака невестка будет находиться под неусыпным контролем, ни одной минутки не сможет вздохнуть свободно.