Из представительниц этих знаков Зодиака получаются ужасные свекрови

Когда речь заходит о взаимоотношениях молодоженов и их родителей, обычно все шишки сыпятся на тещу - мол, недаром про нее и ее вредный характер столько анекдотов и баек сложено. Однако непростым и тяжелым нравом может обладать и мама новоиспеченного супруга. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака появляются на свет самые ужасные свекрови. Они способны превратить жизнь невестки в сущий ад.

Овен

Женщина-Овен - дама властная. Она убеждена, что ее авторитет для домочадцев незыблем и непререкаем. Даже когда сын обзаводится собственным жильем, уроженка огненного знака все равно будет незримо царить в нем. От природы обладая прекрасным вкусом, она будет диктовать сыну, как оформить свое жилье, и это, безусловно, было бы хорошо, если бы невестка была не против.

Свекровь-Овен любит как бы невзначай продемонстрировать новому члену семьи свои возможности.

Она, конечно же, любезно позволит невестке поделиться своим мнением по любому поводу, но потом обязательно растопчет его. Спорить с представительницей этого знака бесполезно - она будет оставаться такой же хладнокровной и невозмутимой.

Рак

Из женщины-Рака получаются заботливые мамочки, которые все свободное время посвящают любимому чащу. Правда, когда сын вырастает и превращается во взрослого мужчину, она по-прежнему продолжает горячо опекать его. Невестке этой дамы перед свадьбой придется выслушать от нее цикл лекций на тему “Как правильно обращаться с драгоценным дитяткой”.

Если в молодой семье возникнет конфликт, женщина-Рак непременно станет на сторону сына.

Даже если он будет не прав - ведь кто поддержит “мальчика”, как не родная мать? Приехав к молодоженам в гости, эта свекровь обязательно найдет к чему придраться, упрекнет невестку в том, что она недостаточно хорошо приглядывает за домом и мужем.

Скорпион

Под знаком Скорпиона рождаются самые лютые свекрови. Представительницы водной стихии - дамы внезапные, на протяжении всего знакомства они будут мило улыбаться избраннице сына, но как только отзвучат свадебные колокола, маска спадет. Женщина-Скорпион подвержена частым перепадам настроения, поэтому будет то командовать и злиться, то осыпать фальшивыми любезностями.

Очень часто представительницы водного знака не говорят о своих претензиях к невестке прямо, а намекают.

Причем настолько тонко, что бедной девушке приходится ломать голову - что хотела сказать ей мама мужа? При любом удобном случае Скорпионша будет отпускать шпильки в адрес невестки, замаскированные под комплименты.