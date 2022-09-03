Из позора — в триумф: о главном киноляпе «Великолепного века» заговорили все

Сценаристы «Великолепного» сильно исказили исторические события ради зрелищности сериала. Гарем находился совсем не во дворце султана Сулеймана, но по сюжету «Великолепного века», Хюррем и Сулейман впервые встречаются именно там – во дворце Топканы.

Но главный ляп первого сезона – это танец Хюррем, так поразивший повелителя.

Восточному танцу девушек учили специальные учителя, а никак не евнухи, как показано в сериале. Танец Хюррем из первой серии был слишком откровенным и совсем непохожим на настоящий восточный танец. Но именно он подарил Хюррем пропуск в покои султана и стал «изюминкой» сериала.