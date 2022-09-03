Из позора — в триумф: о главном киноляпе «Великолепного века» заговорили все
Оплошность создателей лишь украсила сериал.
Сценаристы «Великолепного» сильно исказили исторические события ради зрелищности сериала. Гарем находился совсем не во дворце султана Сулеймана, но по сюжету «Великолепного века», Хюррем и Сулейман впервые встречаются именно там – во дворце Топканы.
Но главный ляп первого сезона – это танец Хюррем, так поразивший повелителя.
Восточному танцу девушек учили специальные учителя, а никак не евнухи, как показано в сериале. Танец Хюррем из первой серии был слишком откровенным и совсем непохожим на настоящий восточный танец. Но именно он подарил Хюррем пропуск в покои султана и стал «изюминкой» сериала.