Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из позора — в триумф: о главном киноляпе «Великолепного века» заговорили все

Из позора — в триумф: о главном киноляпе «Великолепного века» заговорили все

3 сентября 2022 09:45
Из позора — в триумф: о главном киноляпе «Великолепного века» заговорили все

Оплошность создателей лишь украсила сериал. 

Сценаристы «Великолепного» сильно исказили исторические события ради зрелищности сериала. Гарем находился совсем не во дворце султана Сулеймана, но по сюжету «Великолепного века», Хюррем и Сулейман впервые встречаются именно там – во дворце Топканы.

Но главный ляп первого сезона – это танец Хюррем, так поразивший повелителя.

Восточному танцу девушек учили специальные учителя, а никак не евнухи, как показано в сериале. Танец Хюррем из первой серии был слишком откровенным и совсем непохожим на настоящий восточный танец. Но именно он подарил Хюррем пропуск в покои султана и стал «изюминкой» сериала.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" (2011-2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video