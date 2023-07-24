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Из потрепанной женщины с жутким пятном на лице сделали копию Мирошниченко: народ в восторге

24 июля 2023 09:15
Из потрепанной женщины с жутким пятном на лице сделали копию Мирошниченко: народ в восторге

Стилисты вернули красоту и молодость женщине.

Далеко не всем удается находить время на уход за собой. Сотни женщин во всех уголках мира жалуются на нехватку времени и другие сложности, из-за которых они запускают себя. Но в некоторых случаях специалисты готовы прийти на помощь и вернуть им красоту.

Так, гостьей оренбургского салона La Sante стала женщина, которая давно перестала следить за своей внешностью. Судя по видео в Дзен-канале салона, в кресло стилиста она села с сухими волосами грязно-рыжего оттенка, секущимися кончиками и без намека на макияж.

Но специалистам удалось полностью преобразить женщину. Они перекрасили ее в блондинку, убрали часть длины, а завершили образ пышной укладкой и макияжем. В итоге и гостья, и зрители видео остались в восторге от преображения. По мнению публики, женщина превратилась в другого человека, а некоторые уверены, что она стала похожа на актрису Ирину Мирошниченко.

Из потрепанной женщины с жутким пятном на лице сделали копию Мирошниченко: народ в восторге

«Так красиво получилось, такая красивая женщина», «Ну, прямо как Ирина Мирошниченко стала...», «Превратили в молодую», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Кадры из видео с Дзен-канала «LaSante BEAUTY BLOG»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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