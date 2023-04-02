Из «Последнего героя» в боксеры: как сейчас живет победитель популярного шоу Одинцов (фото)

Сергей Одинцов прославился после участия в шоу «Последний герой». Житель Курска стал победителем первого сезона проекта, а на выигранные деньги приобрел жилье в родном городе.

Сразу же после возвращения домой Одинцов, работавший тогда в таможенной службе, ушел с работы и стал депутатом. Неоднократно он попадал в скандалы, а однажды даже сбил сотрудника правоохранительных органов, из-за чего получил год условно. В 2004 году он решил вновь принять участие в «Последнем герое», но в этот раз не смог одержать победу.

Спустя некоторое время он оставил свою карьеру депутата и переехал в Нижний Новгород. Как рассказывал сам Одинцов, сейчас он занимается бизнесом, руководит своей компанией и обучает всех желающих боксу. Свободное же время он посвящает своей второй семье и воспитанию сына Арсения, которого также старается обучить единоборствам.