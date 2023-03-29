Из подростка в возмужавшего красавца: как сейчас выглядит Леваков из «Кадетства»

Иван Добронравов начал карьеру еще в 12 лет, а народную любовь получил благодаря сериалу «Кадетство», где исполнил роль суворовца Андрея Левакова. Зрители высоко оценили талант молодого артиста, который продолжил покорять отечественный кинематограф.

Так, за годы творческого пути, младший сын Федора Добронравова успел принять участие во многих ярких проектах. В его фильмографии работа с Андреем Звягинцевым, драма «Гагарин. Первый в космосе» и, например, историческая драма «Вольная грамота».

Преданные поклонники высоко ценят талант артиста и внимательно следят за его успехами. При этом многие отмечают, как сильно изменился артист за прошедшее время. Добронравов предпочитает бриться практически налысо и носит густую щетину, из-за чего в нем больше невозможно узнать суворовца Левакова.