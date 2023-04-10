Из подростка в красивую женщину: гляньте, как изменилась Васька из «Деффчонок»

Одной из первых ролей Таисии Вилковой стала Василиса Бобылкина (Васька) в сериале «Деффчонки». Самая молодая и безбашенная из всех четырех подруг, она мгновенно покорила российского зрителя, а после завершения сериала смогла построить успешную карьеру.

Например, в фильмографии Вилковой можно встретить многосерийную драму «Григорий Р.», трилогию мистических детективов «Гоголь», а последней ее работой стала комедия «Непослушник 2». Помимо этого, артистка занимается музыкой, нередко выступая с коллективом Oqjav.

Преуспела Вилкова и в личной жизни. Три года назад она стала женой режиссера Семена Серзина и теперь воспитывает с ним общую дочь, о чем регулярно рассказывает армии своих поклонников в социальных сетях. Фанаты же не пропускают публикации 26-летней актрисы и радуются каждому ее успеху. По мнению подписчиков, Вилкова с годами становится только красивее и уже давно не похожа на подростка Ваську, которая влюбила в себя всех зрителей сериала.