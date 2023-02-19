Из-под мини-юбки белье виднелось: неприглядной моде СССР нашли объяснение

Детская мода в СССР до сих пор удивляет своими фасонами. Дело в том, что платья для девочек шили весьма короткими, поэтому во время игр и даже простой прогулки подол мог неприлично высоко задраться. Как оказалось, такой откровенности есть весьма логичные объяснения.

Дело в том, что в то время многие сталкивались с массовым дефицитом товаров. Подобная проблема была и с детской одеждой, которая мгновенно пропадала с полок магазинов. И из-за этого детям приходилось носить одни и те же костюмы несколько лет подряд, независимо от того, подходят ли они по размеру или уже нет. Родители нередко брали одежду у своих друзей, чьи наследники уже выросли. Они далеко не всегда идеально сидели, но из-за массовой нехватки все равно были отличным решением проблемы.

Другим же фактором было удобство. Как отмечали конструкторы детской одежды, наряды не должны сковывать активное подрастающее поколение. Поэтому фасоны платьев для девочек никогда не повторяли наряды для взрослых и изначально шились значительно короче.