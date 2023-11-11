Из плюсов только Хюррем: славянская версия «Великолепного века» сейчас выглядит нелепо

Массовый зритель заинтересовался Османской империей после выхода «Великолепного века». Турецкий сериал покорил весь мир: сегодня трудно найти человека, который ничего не слышал о султане Сулеймане и о красавице Хюррем. Мало кто знает, но исторический сюжет экранизировали и в СНГ.

«Роксолана» вышла на экраны в 1997 году. Главную роль наложницы правителя сыграла ослепительная Ольга Сумская. Знаменитая блондинка выглядит в кадре совершенно обворожительно, однако на красоте актрисы плюсы картины заканчиваются. Зрители не оценили историческую драму и образ супруги Сулеймана.

Сериал критикуют за излишнюю затянутость: судьбоносная встреча Роксоланы с султаном состоялась лишь в шестой серии. Бюджет у ленты был крайне ограниченный, поэтому ни о каких красочных костюмах и масштабных декорациях не идет и речи. Отмечает и публика и многочисленные странности сюжета: до манипулятора из турецкой версии этой героине далеко.