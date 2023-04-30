Из песни в «Кавказской пленнице» убрали самый смешной куплет: слова наконец-то известны

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» была показана советским поклонникам в 1966 году. Фильм мгновенно стал народным хитом и одним из лидеров проката, а больше всего зрителям запомнились остроумные композиции.

Так, главным шлягером из фильма стала песня «Если б я был султан». Зрители в фильме услышали три куплета, однако изначально авторы подготовили на один больше. И он был посвящен отношениям с алкоголем при жизни с тремя женами.

«Разрешит мне жена каждая по 100. Итого — 300 грамм. Это кое-что!» — пел Юрий Никулин.

Однако цензоры совсем не оценили эту часть композиции. Они заставили вырезать упоминания про алкоголь, так как увидели в них пропаганду распутного образа жизни. Режиссер решил не спорить и согласился на все условия, поэтому в финальный монтаж вошла обрезанная версия песни.