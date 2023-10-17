Из песни «Прекрасное далеко» вырезали одну фразу: дети годами пели ее неверно из-за цензуры

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко» — эти слова знакомы каждому с детства. Композиция впервые прозвучала в фильме «Гостья из будущего» и стала хитом по всему СССР. И сегодня дети учат ее в школе, поют на концертах, а взрослые с удовольствием ностальгируют под знакомую мелодию. Но немногие знают, что у этого произведения должен быть совсем иной смысл.

Во время работы над текстом песни Юрий Энтин вдохновлялся словами Владимира Набокова, который считал, что детей обязательно нужно баловать, ведь никто не знает, что ожидает их во взрослой жизни. Поэтому поэт написал во втором куплете «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края». Конечно, автор имел в виду, что взрослая жизнь далеко не сказка, в отличие от беззаботного детства.

Но суровые советские цензоры были категорически против слова «райские», посчитав его слишком религиозным. Поэтому текст поменяли на «чудесные края». Весь глубокий философский смысл из-за этого пропал, но Энтину пришлось согласиться с худсоветом.