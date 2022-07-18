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Из первых уст: Лайма Вайкуле признала огромные долги

18 июля 2022 09:40
Из первых уст: Лайма Вайкуле признала огромные долги

Знаменитость признается, что смотрит на сложности с оптимизмом.

Лайма Вайкуле раскрыла подробности финансовых проблем своей компании «Лайма Лайв». Артистка разоткровенничалась в беседе с латвийскими СМИ.

Как оказалось, пандемия коронавируса весьма негативно сказалась на бизнесе исполнительницы. Из-за отсутствия концертов у ее компании начались проблемы, за которыми последовали весьма существенные долги. По данным СМИ, компания артистки задолжала около 5 тысяч евро.

«Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения», — рассуждает Вайкуле.

При этом знаменитость не скрывает, что настроена оптимистично. Она уверена, что в скором времени сможет разрешить все трудности. Например, уже объявлены даты музыкального фестиваля Laima Rendezvous, который пройдет следующим летом. Событие станет одним из самых ярких музыкальных фестивалей Юрмалы и точно привлечет огромное число слушателей.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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