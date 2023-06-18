Из первой красавицы в отшельницы: «возлюбленной» Баскова не позавидуешь

Юлия Маврина за свой недолгий, но такой яркий путь в творчестве успела столько всего, что некоторым на это необходимо потратить всю жизнь. Казалось, она рождена для сцены, славы и успеха. И потому неудивительно, что ее дебют состоялся в возрасте четырех лет. Ведь такой талант невозможно не признать и не заметить. Однако все это в результате привело к очень печальным последствиям.

Интересно, что в театральный Юлия поступила намного раньше, чем все остальные. Она была настолько способной, что закончила последние классы школы экстерном и уже в 15 лет стала студенткой. Ждать первой роли в кино девушке долго не пришлось. Она дебютировала в невероятно трогательной картине «Письма к Эльзе». Но настоящую славу ей принесла роль Золушки в мюзикле, а ее возлюбленным в кадре стал сам Басков, который исполнил роль принца.

Далее были новые съемки, успех, признание и три неудачных брака. Даже здесь девушка умудрилась сделать все быстрее всех и к 30-летию оформить третий развод. От второго мужа, дирижера Святослава Лютера, она родила дочь, которую после развода ей не отдали. Мать и ребенок воссоединились только перед тем, как Лютер свел счеты с жизнью. Незадолго до трагического события он сам привез и отдал девочку Юлии.

Новость о смерти бывшего мужа стала ударом для Мавриной. И она задумалась о своей жизни. В результате актриса приняла решение оборвать свою карьеру и несколько лет назад отдалилась от всего мира. Сейчас она живет в уединении вместе с дочкой. Сама себя называет отшельницей и уверена, что ей передался по наследству некий магический дар.