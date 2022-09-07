Из первой красавицы СССР в торговку на рынке: вы точно не узнаете «Варвару-красу» сейчас

В фильме «Варвара-краса, длинная коса» Татьяна Клюева засветилась, будучи школьницей, которая оканчивает десятый класс. После выхода этой картины юную актрису окрестили первой красавицей Советского Союза.

Когда Клюева проснулась знаменитой, она уже была студенткой ГИТИСа. Правда, построить блестящую актерскую карьеру у нее все-таки не получилось. В итоге артистка бросила съемки в кино, на что у нее нашлась веская причина.

Звезда была без памяти влюблена в своего одноклассника. После школы Дмитрий Брагин отправился учиться в военно-морское училище, после которого его распределили в Севастополь.

Влюбленные поженились, и Татьяна, как и следовало примерной жене, отправилась за своим благоверным в Крым. Так нахождению на съемочной площадке она предпочла семейные хлопоты и воспитание сына, которого назвала Яном.

Режиссеры не были готовы расстаться с талантливой и красивой актрисой, поэтому то и дело напоминали ей о себе, приглашая в свои проекты. Тем не менее Клюева решение свое не изменила. Муж знаменитости часто не бывал дома, а малыша не с кем было оставить, поэтому о продолжении актерской карьеры не могло быть и речи.

Однако вскоре наследник артистки вырос, и сидеть без дела она не захотела. Вместе с подругой Клюева открыла на рынке палатку, где начала торговать обувью. Многие, увидев некогда популярную актрису, смеялись над тем, что из «Варвары-красы» она превратилась в торговку.

Впрочем, знаменитость никогда не оборачивалась на злопыхателей. Кроме того, ее дело, к которому впоследствии подключился и супруг, стало приносить доход. Клюева открыла около шести торговых точек. Также она заняла пост руководителя Императорского фонда сохранения исторического и культурного наследия в Севастополе.