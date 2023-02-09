Из пенсионерки пионерки не вышло: спорим, вы забыли, какой была Мадонна 20 лет назад

С недавних пор о Мадонне говорят не только как о культовой певице, но и как о жертве пластики. Но так было далеко не всегда — прежде исполнительница считалась эталонным секс-символом.

Казалось, что годы точно не будут властны над звездой, но время все расставило по своим местам. Как бы ни старалась Мадонна, из пенсионерки пионерки не вышло. Артистка так сильно перестаралась с «тюнингом», что многие уже и забыли, какой красоткой она была 20 лет назад.

Внешность знаменитости никогда не считалась идеальной, но Мадонна умела выгодно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Ее образ поражал своей сексуальностью и в то же время утонченностью: крайне редко певица переходила границы, а если и делала это, то публика все прощала.

Теперь даже преданные поклонники королевы эпатажа умоляют ее остановиться с пластикой и фотошопом. Вот только прислушиваться к их мольбам 64-летняя звезда не спешит.