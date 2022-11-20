Из огромной женщины в стильную красотку: как изменилась внешность Черно после ушивания желудка

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно всегда стеснялась своего лишнего веса. Девушка весила 170 килограммов, но за последний год сумела похудеть на 60 кило. Однако телезвезда не останавливается на достигнутом.

Сбросить вес Черно помогла операция по уменьшению желудка, которая наладила ее гормональный фон.

Также Саша Черно перенесла операцию по удалению второго подбородка и планирует сделать операцию по удалению обвисшей кожи. При этом бывшая участница телестройки держит диету и отказывается от вредной еды, а также уделяет много внимания спорту.

Черно признается, что внешнее преображение помогло ей полюбить себя. В новом постройневшем теле она ощущает себя на все сто.