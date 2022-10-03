Из очкарика в брутала: жениха Пуговки из «Папиных дочек» больше не узнать

Пуговку из сериала «Папины дочки» помнят все поклонники знаменитого сериала. А фанаты самой Пуговки, в свою очередь, легко вспомнят рыжего мальчика Колю, который сидел с ней за одной партой и пытался трогательно ухаживать.

Роль Коли исполнил юный актер Иван Оранский, который на тот момент уже был звездой «Ералаша». А после «Папиных дочек» карьера обаятельного рыжеволосого сорванца резко пошла вверх. Сейчас ему 22 года, он заканчивает ВГИК, в котором учится у народного артиста России Игоря Ясуловича.

Все эти годы Иван активно снимается в самых разных проектах: «МосГаз», «Склифосовский», «Семицветик», «Морозова» и других. По ним можно с легкостью заметить, как рыжий «ботаник» превратился в брутального красавца. Но на самом деле, несмотря на всю любовь к кино, в планы Оранского входит посвятить свою жизнь театру и как можно чаще выходить на сцену.

«Играю на гитаре, катаюсь на коньках, занимаюсь плаванием. Есть огромное желание поработать с ролями, которые будут далеки от всеобщего представления о моем амплуа», — так говорит о себе сам Иван.

Оранский даже решил стать популярным рэп-исполнителем и записать трек под названием «Папины дочки».