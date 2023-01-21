Из обаятельного красавца в бездомного фрика: как изменился Илья Григоренко из «Дома-2»

Судьба — штука злая. В одночасье можно потерять статус и состояние, Илья Григоренко яркое тому подтверждение.

Если помните, в 2014 году на шоу «Дома-2» появился красавчик со спортивным телосложением, который наверняка захватил внимание множество телезрительниц и, безусловно, участниц шоу. Например, Илья пытался построить отношения с Татьяной Кирилюк, но, из-за давления отца парня, пара так и не образовалась.

Недолго думая, Илья переключился на Алену Ашмарину и, казалось бы, все сложилось.

Пара покинула «Дома» спустя 3 года и вскоре Илья и Алена стали родителями — хэппи-энд, но все оказалось куда хуже.

Парень, привыкший к роскошной жизни, совершенно не работал — семью тянула девушка. Само собой, терпение вскоре кончилось и семья распалась. Илья попытался вернуться в проект в 2020 году, но, ввиду неадекватного поведения, был попросту выдворен.

Позже стало известно, что Григоренко и вовсе прожег последние деньги и побирается в подземных переходах, при этом ночуя «где придется». Последним шансом для экс-участника шоу «Дом-2» стал выпуск передачи на федеральном канале, где парню предложили работу. К сожалению, о дальнейшей судьбе Ильи ничего неизвестно.