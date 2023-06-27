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Из нулевого размера в восьмой и обратно: никто не помнит Полину Гагарину аппетитной пышкой

27 июня 2023 10:30
Из нулевого размера в восьмой и обратно: никто не помнит Полину Гагарину аппетитной пышкой

Певица сама не поняла, почему так вышло.

Полина Гагарина обрела популярность благодаря второму сезону «Фабрики звезд». Она стала победительницей шоу и обрела народную любовь. С тех давних пор внешность Полины претерпела множество изменений.

После первой беременности Гагарина стала пышкой с аппетитными формами и пухлыми щечками — такой ее теперь мало кто вспомнит. Но благодаря силе воли и упорным тренировкам звезда сбросила лишние кило и превратилась в красотку с модельной фигурой. Публика бурно отреагировала на эту метаморфозу Гагариной. Одни говорили, что нулевой размер не украшает артистку, другие же восхитились ее преображением.

Из нулевого размера в восьмой и обратно: никто не помнит Полину Гагарину аппетитной пышкой

Однако уже после второй беременности Полина снова набрала вес, поправившись на 30 килограммов. Ее грудь с «минус нулевого» раздалась до восьмого. Певица сама не поняла, как так получилось.

И на этот раз Гагарина собрала силу воли в кулак и избавилась от набранных килограммов. Ее фигура снова пришла в былую форму на радость поклонникам и самой Полины.

На «Шоу Воли» артистка призналась, что «программирует» свое будущее с помощью карты желаний. Это помогает ей достичь даже самых маленьких целей.

Фото: GlobalLookPress
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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