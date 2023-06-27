Из нулевого размера в восьмой и обратно: никто не помнит Полину Гагарину аппетитной пышкой

Певица сама не поняла, почему так вышло.

Полина Гагарина обрела популярность благодаря второму сезону «Фабрики звезд». Она стала победительницей шоу и обрела народную любовь. С тех давних пор внешность Полины претерпела множество изменений.

После первой беременности Гагарина стала пышкой с аппетитными формами и пухлыми щечками — такой ее теперь мало кто вспомнит. Но благодаря силе воли и упорным тренировкам звезда сбросила лишние кило и превратилась в красотку с модельной фигурой. Публика бурно отреагировала на эту метаморфозу Гагариной. Одни говорили, что нулевой размер не украшает артистку, другие же восхитились ее преображением.

Однако уже после второй беременности Полина снова набрала вес, поправившись на 30 килограммов. Ее грудь с «минус нулевого» раздалась до восьмого. Певица сама не поняла, как так получилось.

И на этот раз Гагарина собрала силу воли в кулак и избавилась от набранных килограммов. Ее фигура снова пришла в былую форму на радость поклонникам и самой Полины.

На «Шоу Воли» артистка призналась, что «программирует» свое будущее с помощью карты желаний. Это помогает ей достичь даже самых маленьких целей.