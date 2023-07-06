Из нежной леди в тетю Мотю: время не пощадило звезду «Гардемаринов» (фото)

Елена Цыплакова покорила зрителей и режиссеров своей нежной внешностью и талантливой игрой. Фанаты осыпали ее комплиментами за «Школьный вальс», «Адам женится на Еве» и другие фильмы. Но знаменитой артистке не удалось сохранить свою привлекательность.

Дело в том, что уже на пике карьеры Цыплакова столкнулась с множеством личных трагедий. Во время путешествия в Африку на кинофестиваль, она подхватила малярию. Долгое лечение сохранило жизнь артистке, но она начала стремительно набирать вес, который не смогла сбросить.

Уже через некоторое время она вновь оказалась в больнице. Врачи вырезали актрисе аппендицит, но совершили ошибку, лишив ее возможности иметь детей. Звезда «Гардемаринов» не могла смириться с этим и начала пить, все чаще злоупотребляя алкоголем.

Цыплакова потратила немало сил, чтобы вернуться к привычной жизни. Но трагедии сказались на ее внешности: Елена потеряла свою красоту. Однако перемены во внешности и депрессия не заставили ее отказаться от профессии. 64-летняя знаменитость продолжает сниматься в кино и даже ставит свои собственные картины, которые тепло встречают на международных фестивалях.