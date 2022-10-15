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Из неземных красавиц — в обычных подростков: как сейчас выглядят самые красивые близняшки в мире

15 октября 2022 09:15
Из неземных красавиц — в обычных подростков: как сейчас выглядят самые красивые близняшки в мире

Малышки повзрослели и стали популярными блогершами.

Сестер Аву Мари Клементс и Лию Роуз Клементс называли «самыми красивыми близнецами в мире». Когда девочкам исполнилось 7 лет, их родители подписали контракт с двумя модельными агентствами. Близняшки Клементс прославились благодаря снимкам в соцсетях, которые публиковали от их имени мама и папа.

Сегодня девочки баснословно богаты – за каждый рекламный пост им предположительно платят 6000 долларов США. За жизнью сестер следят почти 2 миллиона фолловеров. Родителей Авы Мари и Лии Роуз неоднократно обвиняли в том, что они лишили своих детей детства.

Впрочем, семья Клементс отрицает все обвинения.

Сегодня близнецам 12 лет. Девочки выглядят как обычные подростки, снимают танцевальные ролики и позируют на фото с друзьями, а их родители продолжают зарабатывать миллионы на славе сестер Клементс.

Из неземных красавиц — в обычных подростков: как сейчас выглядят самые красивые близняшки в мире
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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