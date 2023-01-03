Из невесты с лицом мужика в леди: вы опешите, как изменилась участница «Давай поженимся!»

Несколько лет назад Валерия Полякова шокировала публику, появившись в студии программы «Давай поженимся!». Героиня выпуска привлекла внимание зрителей не только пикантной историей о связи с лучшим другом своего возлюбленного, но и внешностью: после ряда пластических операций она начала напоминать мужчину, переодетого в женщину.

Еще в эфире шоу ведущие дали понять Валерии, что с такой внешностью она вряд ли найдет себе спутника жизни. Их слова оказались пророческими, ведь Артем, с которым они ушли вместе из студии, так и не стал ее мужем.

После проекта девушка начала работать над своим образом. Она провела ряд операций и полностью изменилась. Черты ее лица стали более женственными, как и фигура.

Сегодня Валерия занимается раскруткой своих социальных сетей. У ее уже около полутора миллионов подписчиков на одной из платформ, а преданные фанаты не скупятся на комплименты в ее адрес. Многие отмечают, что преображение пошло на пользу Валерии, которая теперь выглядит как настоящая красавица.