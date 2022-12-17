Из неухоженной дикарки в настоящую леди: вы ахнете, увидев, как сейчас выглядит Бриенна Тарт из «Игры престолов»

Гвендолин Кристи стала широко популярной благодаря роли женщины-рыцаря в «Игре престолов». Рост актрисы составляет 191 сантиметр, поэтому в доспехах она смотрелась очень величаво и могла на равных сражаться с главными мужскими персонажами.

В реальной жизни поклонникам сложно признать в актрисе знаменитую героиню фэнтези сериала. Женщина предпочитает утонченные образы, естественный макияж и аккуратно уложенные волосы.

Однако из-за высокого роста ей нечасто предлагают роли изящных нежных дам.

Недавно с ее участием вышел сериал «Уэнсдэй» где актриса сыграла директрису школы. Гвендолин, на удивление фанатов, появилась на экране в стильных нарядах и выглядела очень женственно. В одном из интервью она призналась, что давно не чувствовала себя такой красивой.